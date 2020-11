Lego ha superato ancora una volta se stessa realizzando un nuovo set da record: il Colosseo Lego. Ecco quando sarà lanciato!

La casa produttrice dei mattoncini più famosi di tutti i tempi ha lanciato un nuovo set da costruire, superando questa volta ogni precedente record. Con questo Colosseo Lego, infatti, composto da 9.036 pezzi, Lego ha superato il record per numero di mattoncini in un singolo set.

Finora, il record per il set con il maggior numero di mattoncini complessivi era stato detenuto dal Millennium Falcon, riproduzione della celebre astronave di Star Wars, che contava ben 7.541 pezzi. Con questo nuovo set però raffigurante l’anfiteatro Flavio, si supera di gran lunga il primato. Scopriamo ulteriori dettagli e quando verrà messo in vendita.

Colosseo Lego: 9 mila pezzi per una costruzione davvero unica

Il nuovo set Colosseo Lego, mostrato in anteprima nel video qui sotto, arriva proprio in concomitanza alla nuova serie tv dedicata alle origini della città eterna. Inoltre, non a caso Lego ha scelto di lanciare il nuovissimo set (identificato dal codice 10276) proprio in vista del black friday 2020. Il set, infatti, sarà in vendita proprio dal prossimo 27 novembre al prezzo di 499,99 €.

Naturalmente però, vista la mole del set stesso, preparatevi a fare spazio in casa se avete intenzione di comprarlo. Il set, che come abbiamo già anticipato sarà formato da oltre 9 mila mattoncini, avrà nel complesso una larghezza di 52 cm, un’altezza di 27 e una profondità di 59.

Lego e le ricostruzioni di opere di interesse storico

Da sempre Lego si dedica alla realizzazione di set sempre curati nei dettagli e quanto più fedeli alle opere originali. Negli anni, infatti, accanto alle riproduzioni ispirate a opere letterarie e cinematografiche, abbiamo assistito anche alla comparsa di veri e propri modellini di monumenti.

È stato così che gli scaffali degli store Lego di tutto il mondo si sono arricchiti via via di set sempre più complessi. Da una parte quelli in grado di stimolare la fantasia come il magico Castello di Hogwarts dal mondo di Harry Potter o la DeLorean di Ritorno al Futuro. Dall’altra set in grado di ricostruire le bellezze architettoniche di tutto il mondo come la Torre Eiffel o il Taj Mahal, solo per citarne alcuni, e da oggi anche il nostro amato Colosseo.