Il tanto atteso venerdì “nero” si avvicina e potremo approfittare delle numerose offerte: scopriamo le date del Black Friday 2020.

Come di consueto il Black Friday del 2020 è alle porte: quali saranno le date di quest’anno e quali novità ci aspettano? Partiamo con ordine, il black friday è la data che segna l’inizio degli acquisti per i regali di Natale. Per convenzione questa data è stata fissata al venerdì che segue il Giorno del Ringraziamento. La festa, celebrata negli USA, cade il quarto giovedì del mese di Novembre, per cui, il giorno successivo, proprio il venerdì, viene indicato come ‘venerdì nero’. Ma perché si chiama così?

Black Friday 2020: le date e le origini della tradizione

Da una tradizione a stelle e strisce il venerdì nero è arrivato anche nel nostro Paese, ma quali sono le origini di questa celebrazione? Come tutti sappiamo la data è quella in cui si dava inizio, già negli anni Sessanta, agli acquisti per il Natale, che iniziavano per l’appunto di venerdì. Ma perché proprio nero?

Shopping

Il motivo è dovuto al fatto che i registri contabili usati dai negozi usavano di norma il colore rosso per i conti in perdita e il nero per le entrate. Proprio per questo, quindi, fu adottata la connotazione nero accatto al venerdì in cui avevano inizio le spese in vista delle festività natalizie. Quest’anno la data di inizio del black friday 2020 è fissata al prossimo 27 novembre.

Black Friday 2020: quali offerte ci saranno

Non tutti aspetteranno la data del 27 novembre per dare il via alle offerte, anzi, c’è chi ha già iniziato come Amazon. Proprio quest’anno, a pochi giorni dal Prime Day, il colosso del commercio elettronico ha deciso di anticipare le offerte di oltre un mese.

Amazon, però, non è l’unico a dilatare il periodo delle offerte per questa occasione. Già da qualche anno, infatti, sono numerosi i negozi, sia online che i punti di vendita fisici che anticipano le offerte del black friday.

Shopping online

Più che un solo giorno di sconti, quindi, anche quest’anno dovremo aspettarci offerte che andranno avanti, a seconda delle politiche dei vari negozi, anche per una settimana intera.

Ad esempio anche da Mediaworld e Unieuro le offerte potrebbero iniziare qualche giorno prima rispetto al venerdì e proseguire oltre il fine settimana stesso. Non solo elettronica, ma anche abbigliamento e tanto altro, le offerte come di consueto riguarderanno tutti i settori.