Torna Il Collegio con la stagione 5, questa volta ambientata nel 1992: ecco le anticipazioni sulla prima puntata.

Il Collegio torna su Rai 2 con la quinta stagione, questa volta ambientata nel 1992. La prima delle otto puntate totali va in onda martedì 27 ottobre, come sempre in prima serata (a partire dalle ore 21.25 circa): tra le novità di questa edizione c’è il ritorno di Giancarlo Magalli come voce narrante, dopo che nella scorsa stagione aveva lasciato il posto a Simona Ventura. Vediamo ora cosa ci attende nella prima puntata de Il Collegio 5.

Il Collegio 5: le anticipazioni della prima puntata

Il 1992 è stato un anno ricco di avvinementi che hanno segnato la storia dell’Italia: dagli attenti ai danni dei giudici antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino all’inizio dell’inchiesta Mani Pulite. Sul piano della politica nazionale da segnalare anche la prima vera affermazione della Lega Nord, mentre in America veniva eletto Bill Clinton.

Per i collegiali riuscire a ottenere l’ambita divisa sarà ancora più complicato rispetto al passato: come possiamo vedere nella puntata, dovranno sostenere diverse prove di ammissione e non tutti riusciranno a superarle.

In questa puntata assisteremo anche al consueto rito del taglio di capelli, secondo le acconciature di moda nel ’92: i protagonisti inizieranno poi a conoscersi e ci sarà anche un vero e proprio colpo di fulmine.

Il Collegio 5: gli studenti

Ecco chi sono i collegiali di questa edizione:

Alessandro Andreini (16 anni, San Giovanni in Marignano), Linda Bertollo (14 anni, Ivrea), Sofia Cerio (15 anni, Pesaro), Maria Teresa Cristini (14 anni, Sant’Olcese), Marco Crivellini (16 anni, Roma), Bonard Dago (17 anni, Zero Branco), Andrea Di Piero (16 anni, Fiuggi), Giordano Francati (17 anni, Roma), Mishel Gashi (15 anni, Calolziocorte), Ylenia Grambone (16 anni, Vallo della Lucania), Alessandro Guida (15 anni, Civitavecchia), Luca Lapolla (15 anni, Prato), Giulia Matera (15 anni, Salerno), Rebecca Mongelli (15 anni, Sesto Fiorentino), Aurora Morabito (17 anni, Savona), Giulia Maria Scarano (14 anni, Manfredonia), Luna Scognamiglio (17 anni, Vietri sul mare), Rahul Teoli (15 anni, Piombino), Usha Teoli (17 anni, Piombino), Davide Vavala’ (16 anni, Bologna), Luca Zigliana (15 anni, Zanico).

