Le migliori offerte dell’Amazon Prime Day 2020: ecco cosa comprare durante i due giorni di super sconti del colosso dell’e-commerce il 13 e 14 ottobre.

Come ogni anno, anche nel 2020 l’Amazon Prime Day è arrivato, seppur con qualche mese di ritardo. Il 13 e il 14 ottobre il colosso dell’e-commerce ci tenta con offerte straordinarie, super sconti su tantissime categorie di prodotti, dall’hi-tech all’abbigliamento, senza dimenticare i profumi e gli elettrodomestici per la casa. Per fare ordine in questo marasma di occasioni da sfruttare e permetterti di non perdere nemmeno uno dei super sconti di questi giorni, ecco una lista di prodotti di livello tra le migliori offerte del Prime Day 2020!

Amazon Prime Day 2020: le offerte imperdibili

Come sempre, una delle categorie più attenzionate in questo periodo di super-sconti è quella degli smartphone. Ce ne sono per tutti le tasche: entry level, medio gamma dal prezzo molto goloso ma anche top di gamma scontati in maniera importante. Tra questi, è particolarmente intrigante il nuovo Xiaomi Mi 10 5G 8+256 GB, con uno sconto del 20%.

Se sei invece alla ricerca di un buon notebook, che sia affidabile e duri nel tempo, puoi dare un’occhiata all’Asus Zenbook 14, con AMD Ryzen 5, RAM da 8 GB e SSD da 512 GB. Lo trovi in offerta Prime a 549€, con un risparmio del 21%!

E in questo periodo di grandi cambiamenti nel mondo delle tv, con i televisori che dovranno essere sostituiti o integrati per poter ricevere il nuovo segnale DVB-T2, non mancano le offerte su questo elettrodomestico fondamentale. Segnaliamo ad esempio questo smart tv Samsung da 50 pollici, schermo Crystal UHD 4K, classe energetica A. Il tutto a un prezzo di 339€, con un risparmio del 29%.

Sempre in casa Samsung, salta all’occhio anche l’offerta sul microonde combinato MC28, con un rapporto qualità prezzo invidiabile! Lo trovi in offerta Prime con il 39% di sconto.

Tanti prodotti disponibili anche per quanto riguarda la categoria dei grandi elettrodomestici. Ad esempio lavatrici, asciugatrici e lavasciuga. Segnaliamo tra le tante offerte questa lavasciuga Samsung da 10 kg, classe energetica A+++ con tecnologia ecolavaggio. Incredibile ma vero, è in offerta a 489€, con un mega sconto del 59%!

Non mancano le grandi offerte su abbigliamento, capi moda e anche accessori fondamentali in questo periodo dell’anno, ad esempio gli zaini. Eastpak viene incontro alle nostre esigenze con una gamma di sconti straordinari fino al 59% su una vasta serie di prodotti: non solo zaini, ma anche astucci, marsupi, borse e così via.

Chiudiamo con un accessorio diventato di vitale importanza negli ultimi mesi: le mascherine. Grazie al Prime Day possiamo infatti fare scorta di chirurgiche a un prezzo molto più basso rispetto a quello di farmacie e supermercati: circa 13€ per una confezione da 50 pezzi, ovvero 27 centesimi a mascherina! Una spesa molto utile, visto che saranno necessarie e obbligatorie ancora per molto tempo.

Per altre offerte vantaggiose su ogni tipo di categoria, come quelle sui prodotti Amazon Original o sugli accessori più utili per la domotica, non ti resta che fare un salto sul sito ufficiale del colosso americano dell’e-commerce.