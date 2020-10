Stanca di cercare un equilibrio tra la sua famiglia e un lavoro che la portava a essere lontana da casa cinque giorni su sette, a 46 anni Selvaggia Capizzi lascia un lavoro da top manager, nel settore delle Big Pharma, e fa del suo hobby un lavoro a tempo pieno come influencer, rompendo lo stereotipo che vuole la donna “spacciata” dopo i 40 anni!

Si può cambiare vita a 46 anni? Sì, se sei stata previdente e hai in tasca il tuo piano B, creato in tempi non sospetti. Proprio questo ha fatto Selvaggia Capizzi, top manager in varie multinazionali farmaceutiche che a 46 anni ha scelto di rivoluzionare la sua vita contando solo sulle sue competenze in ambito marketing e sul suo blog di moda. Una scelta radicale per ritrovare un vero equilibrio tra lavoro e vita privata.

La scelta di Selvaggia

Selvaggia Capizzi vestito M Missoni estate 2020

Pioniera nel mondo dell’influencer marketing, Selvaggia ha aperto il suo primo blog a 37 anni, nel 2008, quando i blog di moda si contavano sulla punta delle dita, vincendo così il pregiudizio di chi vuole la donna “vecchia” dopo i 40 anni e accattivandosi le simpatie anche dei più giovani.

Per Selvaggia il blog di moda era sempre stato semplicemente un hobby, ma nel corso degli anni rendendosi conto del ruolo crescente che i social media stavano acquisendo nei confronti dei brand di moda o di bellezza, ha iniziato a ragionare su come farlo crescere per diventare finalmente un lavoro a tempo pieno.

Arrivata a 46 anni e all’apice della carriera ha pensato fosse giunto il momento di sfruttare le competenze acquisite nel settore marketing e vendite per fare il grande passo e diventare imprenditrice di sé stessa.

Chi è Selvaggia Capizzi oggi

Selvaggia Capizzi tailleur autunno 2020

Oggi è una donna di successo che ama il suo lavoro, una delle poche influencer over 40 ad essere seguita, da una platea eterogenea di followers sul suo profilo Instagram: coetanei, millennials, ma anche dai più giovani.

Il suo blog: Don’t Call Me Fashion Blogger registra numeri da capogiro, 1 milione e mezzo di utenti e 6 milioni di visualizzazioni. Ma soprattutto Selvaggia è una madre soddisfatta e una moglie.

Una persona reale, una donna vera che parla della propria vita con il temutissimo “marito” e il saccente “figlio”…..The Capizzis che durante il lockdown hanno intrattenuto i lettori con divertentissimi video, in stile sit com. Quando non sono impegnati a discutere, i Capizzis amano banchettare e dilettarsi in cucina alla perenne ricerca di nuovi sapori.