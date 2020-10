Il Covid-19 ha cambiato le nostre abitudini e anche la tecnologia si è adattata: l’emoji con la mascherina non sarà più triste, ma sorridente.

Da quando la pandemia da Covid ha rivoluzionato le nostre abitudini, ogni aspetto della nostra vita si sta adattando a questi cambiamenti, per questo l’emoji con la mascherina sta per essere modificata. L’emoticon con la mascherina chirurgica verrà modificata e non ha più un’espressione triste, ma più sorridente.

Il cambiamento è stato applicato con l’aggiornamento di Apple alla nuova versione: la beta di iOS 14.2. L’emoticon, che prima era legata alla malattia, aveva un’espressione triste, ma ora che l’uso della mascherina ha assunto un nuovo valore, Apple ha deciso di cambiarne l’aspetto.

Emoji con la mascherina: come è cambiata

In realtà, come rivelato da Emojipedia, per creare la nuova emoticon con la mascherina, si è partiti dalla faccina sorridente e vi si è applicata sopra la mascherina che ora assume un aspetto come quello che vediamo qua sotto. Per questo motivo, anche se il la bocca è a tutti gli effetti nascosta dalla mascherina chirurgica, l’espressione del viso, fa comunque trapelare il sorriso della emoji.

Apple is hiding a smile behind its new mask emoji https://t.co/VAII33ogtE pic.twitter.com/ClNxYZbByp — The Verge (@verge) October 3, 2020

L’uso delle mascherine, che nei paesi asiatici è un’abitudine da sempre (ad esempio per lo smog), deve essere visto come un gesto per salvaguardare la salute di tutti e non come correlato alla malattia. Per questo motivo, Apple, dopo aver lanciato le memoji con la mascherina, ha deciso di modificare anche le classiche emoticon.

Emoji con la mascherina e sorriso: il significato

Se ci pensiamo, il cambiamento dietro l’emoji con la mascherina riflette quello che è davvero successo in questi mesi. L’uso della mascherina ci ha portato a dover comunicare con lo sguardo più che con i movimenti della bocca. In qualche modo, quindi, dover usare la mascherina per cercare di contrastare la diffusione del virus, ci ha portati a cambiare anche il nostro modo di rapportarci con gli altri.

Quando parliamo con gli altri il nostro sguardo si focalizza sul loro viso, cogliamo subito le espressioni di gioia, tristezza e stupore dai movimenti della bocca. Ma con la mascherina siamo “costretti” a guardarci negli occhi l’uno nell’altro, e in questo modo, forse, sentirci un po’ meno soli e tutti uniti per salvaguardare la salute di ognuno.