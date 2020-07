Memoji con la mascherina su iPhone: ecco le novità lanciate da Apple per far diventare la comunicazione ancora più divertente.

Anche le memoji di Apple si mettono la mascherina! L’emergenza Coronavirus ha modificato le nostre abitudini, e ha fatto diventare questo accessorio fondamentale nelle nostre vite. Proprio per questo gli esperti dell’azienda di Cupertino hanno deciso di far diventare ‘mascherate’ anche le simpatiche memoji, ovvero quegli avatar esclusivi dell’ambiente iOS dall’iPhone 6s in avanti.

Memoji con la mascherina su Apple

Che Apple sia un’azienda sempre attenta all’attualità non è una novità. Proprio per questo non sorprende l’annuncio dell’arrivo delle memoji con la mascherina, una delle novità più attese del nuovo aggiornamento software iOS 14 in arrivo nel prossimo mese di settembre.

Per rendere più realistiche le emoticon animate di Apple, proprio come nella realtà anche per i nostri avatar potremo scegliere tra vari colori: nell’anteprima presentata al pubblico, l’azienda ha voluto mostrare dei volti con la mascherina azzurra, con quella bianca e quella viola. Ecco un video con degli esempi:

Memoji: le novità di Apple con iOS 14

Non solo mascherine. Dal prossimo autunno i nostri avatar su iPhone saranno ancora più unici e verosimili. Sono state infatti annunciate anche venti diverse opzioni di cappelli, età e acconciature. E non finisce qui. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbero in arrivo anche tre nuovi adesivi memoji per iMessage, tra cui quello che rappresenta un abbraccio virtuale.

E per gli amanti delle semplici e ‘tradizionali’ emoji? Anche in questo caso sono in arrivo grandi novità, come annunciato dallo stesso CEO dell’azienda di Cupertino, Tim Cook. Si tratta di ben 117 nuove emoji, di cui ben 62 totalmente inedite, mentre 55 riguarderanno solo varianti di genere e di colore della pelle. Insomma, anche in un periodo difficile come quello del Coronavirus, nella sede Apple la creatività ha continuato a dettare legge!

