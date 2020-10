La rivista Forbes ha stilato la classifica dei calciatori più pagati al mondo nel 2020: al primo posto c’è la stella argetina Lionel Messi.

Quella del 2020 è stata un’estate a dir poco turbolenta per Lionel Messi: prima la cocente emulazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco, capace di battere il suo Barcellona con un umiliante 8-2, poi lo scontro con il presidente Bartomeu, infine il caso, poi rientrato, del paventato addio al club catalano. La stella argentina può però consolarsi guardando il proprio conto in banca: come dimostra la classifica stilata da Forbes sui calciatori più pagati al mondo nel 2020, è proprio Messi il Paperon de Paperoni della categoria.

I calciatori più pagati nel 2020

Al primo posto della classifica, come detto, c’è Lionel Messi con i suoi 126 milioni di dollari di guadagni in dodici mesi. Di questi, 92 milioni sono dello stipendio che percepisce dal Barcellona.

Al secondo posto c’è invece Cristiano Ronaldo con i suoi 117 milioni di dollari, 70 dei quali arrivano dallo stipendio percepito alla Juventus. A questi poi si aggiungono i vari introiti derivanti dagli sponsor.

Cristiano Ronaldo

Sul terzo gradino del podio troviamo invece Neymar. L’attaccante brasiliano guadagna in totale 96 milioni di dollari, 78 dei quali sono lo stipendio che gli viene pagato dal Paris Saint-Germain.

Al quarto posto c’è un altro attaccante del Paris Saint-Germain: Kylian Mbappe. Il francese nel 2020 ha introiti per 42 milioni di dollari, di questi 28 sono di stipendio.

L’attaccante del Liverpool Mohamed Salah è invece al quinto posto con i suoi 37 milioni di dollari guadagnati in questo 2020. 24 di questi di stipendio con la formazione inglese.

Anche al sesto posto c’è un protagonista della Premier League inglese: parliamo di Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United percepisce uno stipendio di 28 milioni di dollari, a cui si aggiungono altri 6 milioni di guadagni per un totale di 34 milioni.

Se al primo posto, come detto, c’è Messi, al settimo c’è un suo compagno di squadra al Barcellona: Antoine Griezmann. L’attaccante francese guadagna in totale 33 milioni di dollari, 28 dei quali di stipendio.

All’ottavo posto troviamo di Gareth Bale: l’esterno gallese è ancora di proprietà del Real Madrid ma in questa stagione è tornato in prestito al Tottenham Hotspur. Ha uno stipendio di 23 milioni all’anno ma i suoi guadagni totali sono di 29 milioni di dollari.

Al nono posto c’è invece Robert Lewandowski. Il centravanti polacco percepisce guadagna 28 milioni di dollari, di cui 24 milioni come stipendio dal Bayern Monaco.

Al decimo posto c’è invece un portiere: David De Gea. L’estremo difensore del Manchester United e della nazionale spagnola guadagna 27 milioni di dollari all’anno, di cui 24 milioni di stipendio.