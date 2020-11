Chiara Ferragni, la famosa imprenditrice digitale, ha deciso di prendere un ufficio più grande sempre a Milano.

Rosa così com’è tutta la sua vita: questo il colore scelto dall’influencer Chiara Ferragni per il suo nuovo ufficio. L’imprenditrice digitale più famosa del web, infatti, ha deciso di cambiare ufficio e prenderne uno più grande e più funzionale, adatto alle sue esigenze e a quelle del suo intero team.

Il nuovo ufficio di Chiara Ferragni

Come riportato da un’intervista comparsa sul sito de LaRepubblica uno dei partner della Ferragni, per l’arredamento del suo nuovo ufficio, è stato affidato a Westwing. Per chi non lo conoscesse, inoltre, si tratta di un brand che opera tantissimo anche in rete – basti pensare che possiede un profilo Instagram con milioni di followers – e che propone sempre soluzioni moderne e all’avanguardia.

“L’ispirazione per l’arredo è nata dalle pareti che giocano un ruolo importante caratterizzando l’intero ufficio. [..] Punto di partenza è stata infatti la boiserie, classica e allo stesso tempo rivisitata in chiave pop nel color rosa pastello. [..] Partendo da quest’ispirazione, abbiamo inserito elementi che spaziassero dal marmo, all’oro, al rosa, tutti elementi distintivi sia di Westwing che di The Blonde Salad, senza dimenticare l’anima californiana che contraddistingue lo stile inconfondibile di TBS”.

Chiara Ferragni e il suo ufficio personale

In tanti si sono sempre chiesti come sia fatto l’ufficio personale dell’influencer italiana più seguita e amata. I più attenti – ma soprattutto i fan più accaniti della Ferragni – sapranno che una parete è interamente dedicate alle cover dei giornali di tutto il mondo.

L’ufficio del boss, però, sembra essere un vero e proprio mondo magico, dove tutti i sogni diventano realtà. Lo stile scelto dalla Ferragni, inoltre, è quello del glam retrò dove spiccano i colori pastello.

Oltre all’ufficio della Ferragni, inoltre, c’è quello di Fabio Maria Damato, general manager di TBS Crew, inoltre ci sarebbe una sala meeting che prende il nome di Cover girl.