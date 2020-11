La panzoozia è una particolare pandemia che colpisce una specie animale e può portare danni enormi, anche all’uomo. Ecco il significato del termine!

Nominata dalla virologa Ilaria Capua in merito al rischio che il virus Sars-Cov-2 si muti e infetti gli animali (come nel caso del visone), la parola panzoozia è il corrispettivo del mondo animale della pandemia, termine legato all’essere umano solamente. Ma scopriamo insieme nel dettaglio che cosa significa questo, la sua origine e alcune varianti interessanti.

Origine : dal greco antico.

: dal greco antico. Quando si usa : per indicare una pandemia nel mondo animale.

: per indicare una pandemia nel mondo animale. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: globale.

L’origine di panzoozia e cosa significa

Questa parola deriva dal greco antico, come anche pandemia, ed è composta dal prefisso “pan” che significa “tutto”, “interamente” e “zoo” che come tutti sanno indica il regno animale.

Visone in gabbia

Come per pandemia, anche lo stato di panzoozia si verifica quando un’epizoozia, ovvero una malattia contagiosa per gli animali (il corrispettivo della più nota epidemia), allarga il suo arco di contagio a tutti gli esseri viventi presenti nel mondo di quella specie.

Nelle panzoozie il virus che attacca gli animali può essere molto aggressivo oppure del tutto nuovo e non presente comunemente in natura fino a quel momento, così che il sistema immunitario degli individui non riesce a combattere contro il nuovo venuto e il corpo si ammala.

Esempi d’uso

Questa parola è stata usata, come già accennato, dalla virologa Ilaria Capua in merito al possibile tramutarsi del Covid-19 se preso dagli animali, rendendo il virus incontrollabile. Ecco la frase in cui ha usato questo termine, presa da intervista di Huffington Post:

“Questo rischia di essere il primo virus pandemico che diventa una panzoozia, cioè che colpisce anche tante specie animali. […] osservavamo che i mustelidi (la famiglia dei visoni e dei furetti, per intenderci) sono animali che possono diventare serbatoio per questo fenomeno panzootico“.