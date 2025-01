Significato del nome Federica: origini, caratteristiche e onomastico

Federica è un nome di origine germanica dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Federica è un nome ricco di storia e di significati: esploriamo insieme l’origine, le curiosità e l’impatto di questo nome attraverso la società e i tempi!

Significato : principessa della pace

: principessa della pace Origine : germanica

: germanica Onomastico : 1 novembre

: 1 novembre Varianti: Frederica (inglese), Frédérique (francese), Friederike (tedesco), Fredrika (svedese), Frederikke (danese), Frederika (olandese)

Significato e origini del nome Federica

Federica è un nome di origine germanica che deriva dall’unione dei termini frithu, “pace”, e rikja, “sovrano, signore, potente”. Il suo significato, dunque, è “signora di pace” oppure “principessa della pace“. Questa etimologia ha reso il nome molto popolare tra i regnanti del nord Europa, con Federico Barbarossa tra i suoi più illustri portatori.

Onomastico e diffusione del nome Federica

Essendo un nome adespota, l’onomastico di Federica si celebra l’1 novembre, in occasione di Ognissanti. In alternativa può essere festeggiato il 18 luglio, in coincidenza con la memoria di San Federico.

In Italia il nome Federica ha avuto il suo picco di diffusione negli anni ’80, mentre nel nuovo millennio ha visto una forte decrescita nella sua popolarità. Dal 2014, infatti, non rientra più nella lista dei 50 nomi più diffusi nel nostro paese e si conta che solo 10mila donne portino il nome Federica, mentre i Federico sono più di 50mila.

Caratteristiche e curiosità sul nome Federica

Caratterialmente, le Federica si distinguono per la loro intelligenza intuitiva, dinamismo e indipendenza. La sua natura attiva e organizzata la spinge a cercare sempre un’attività, che sia lo sport o il volontariato, in cui impegnarsi per non restare con le mani in mano.

Proprio per questa energia vitale che la contraddistingue, Federica può trovare la sua soddisfazione professionale in ambiti in cui può sviluppare la sua creatività e dare sfogo al suo dinamismo, come l’artigianato e la fotografia. In alternativa chi porta questo nome può anche avere una brillante carriera sportiva.

Il colore associato a Federica è il giallo, colore sgargiante simbolo di forza ed l’energia. La pietra portafortuna è invece l’ambra, gemma associata all’ottimismo e alla passione. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è il 2, cifra che rimanda alla dualità tipica del carattere di chi porta questo nome.

Personaggi famosi con il nome Federica

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Federica: