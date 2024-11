Donald Trump non può guidare, ma possiede tante auto: difficile stabilire un valore totale

Anche se non può più guidare su strade pubbliche, Donald Trump possiede diverse auto: il suo garage vale milioni di dollari.

Donald Trump possiede un garage da fare invida, in cui spicca anche una moto con numerosi dettagli placcati in oro. Il 47esimo Presidente degli Stati Uniti d’America è sempre stato un grande appassionato di motori, tanto che negli anni ha posseduto ogni tipo di auto. Vediamo quali sono quelle rimaste in suo possesso e quanto valgono.

Che auto ha Donald Trump? Non può guidare, ma il lusso non manca

Donald Trump, 47esimo Presidente degli Stati Uniti d’America, non ha mai nascosto la sua vita più che agiata. Il lusso, ovviamente, lo apprezza anche per quel che riguarda i motori. E’ un grande appassionato di auto sportive e di classe, che ha iniziato a collezionare molto tempo prima del suo ingresso in politica. Anche se da quando è stato eletto per la prima volta al timone degli USA non può più guidare su strade pubbliche, il suo garage resta ben fornito.

Fino al termine della sua vita, perché il divieto di guida scatta con il primo mandato e resta in vigore per sempre, Donald potrà usare una delle sue auto solo su pista o strade chiuse. Una delle ultime macchine entrate nella sua collezione, un regalo dell’influencer Adin Ross nell’agosto 2024, è un gioiellino: una Tesla Cybertruck. La vettura è stata perfino personalizzata con un’aerografia dell’attentato che ha subito il 14 luglio. Il prezzo? Ovviamente off limits: 95.000 dollari, quasi 88mila euro. Come se non bastasse, questa non è l’unica Tesla che possiede: ha anche una Roadster. All’epoca dell’uscita, tra il 2008 e il 2012, aveva un prezzo base di 80mila dollari ma in seguito ha superato i 100mila. Pensate che oggi i modelli usati valgono più di 200mila dollari.

Il 47esimo Presidente Usa ha anche due limousine Cadillac extra lusso, nate negli anni Ottanta da una collaborazione con la casa automobilistica americana. Chiamate Trump Golden Series, sono dotate di vari accessori: tv, videoregistratore, fax, un distruggi-documenti, un minibar e tre telefoni. Donald, secondo gli accordi, avrebbe dovuto acquistarne 50, ma l’ordine non è mai stato completato. Pertanto, al mondo esistono soltanto i due esemplari che possiede lui.

Trump e la passione auto: un garage da milioni di dollari

Tra le auto di Donald Trump c’è anche una Mercedes Slr McLaren, nata nel 2003 dalla collaborazione tra il marchio tedesco e quello britannico. Una vettura sportiva, che può arrivare a una velocità massima di 350 km/h. A regalargliela, nel 2005, è stata la moglie Melania, che gliel’ha fatta recapitare in modo scenografico ai piedi delle Trump Towers. Il costo? Intorno ai 500 mila euro.

Sempre della casa tedesca, il Presidente possiede anche una S600 Maybach Guard, del tutto blindata e dotata di scudo anti-proiettili. Il prezzo parte da 470mila euro. Nel suo garage non potevano mancare due modelli firmati Rolls-Royce: una Silver Cloud bordeaux dal valore di 90mila euro e una Phantom da 520mila euro.

Infine, menzioniamo anche una motocicletta da veri intenditori, un chopper artigianale costruito da Orange County Choppers firmato direttamente da Paul Teutul Sr. Interamente realizzata a mano, la due ruote presenta numerosi dettagli placcati in oro.