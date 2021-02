I fuseaux anni ’90 tornano in una versione riveduta e corretta: sono i leggings con la staffa, must have trendy preannunciato di questa primavera 2021.

Chiamateli fuseaux se vi piace dargli un tocco un po’ vintage, ciò che è certo è che i leggings con staffa sono qui tra noi, in un design più moderno, più sottili quindi del suo antenato anni ’90, i fuseaux appunto. Si faranno apprezzare di più in questa primavera 2021, e non potrebbe essere altrimenti con il freddo che ancora si aggira per la penisola, ma chi sta già iniziando a mettere nel carrello i must-have della bella stagione, sappiate che loro non potranno certo mancare.

Leggings con staffa: dove acquistarli online

Non si trovano ancora facilmente, e probabilmente verso Marzo i modelli in circolazione aumenteranno, proponendo anche nuance con fantasie. Per ora possiamo accontentarci del modello basic e nero, super versatile e perfetto per chi magari li indosserà per la prima volta.

Fonte foto: https://it.shein.com/Elastic-Waist-Solid-Stirrup-Leggings-p-1776110-cat-1871.html

Possiamo trovarli su Shein, che li propone a vita alta anche per le curvy in grigio melange chiaro, oppure semplicemente neri. Entrambi i modelli sono elasticizzati, comfy e da poter utilizzare sia per un comodo work out a casa o per uscire.

Questo tipo di leggings sono molto comodi anche perché avendo la staffa che va sotto al piede, rispetto ai comune leggings evitano quel fastidioso effetto stropicciato quando camminiamo.

Fonte foto: https://it.shein.com/Elastic-Waist-Solid-Stirrup-Leggings-p-1776110-cat-1871.html

Ecco perché sono amati anche dalle ballerine, che li hanno sempre utilizzati durante gli allenamenti. Alcuni modelli in lucido li troviamo anche sul sito Move Dance, anche i colori nude e sgargianti come arancio, viola e giallo.

Come indossare i fuseaux con staffa

Nulla vi vieta di poter indossare i vostri leggings con staffa con degli stivali, magari anche solo per indossare in questi periodi qualcosa di più caldo rispetto ad una calza, e che soprattutto vi faccia sentire più ordinate rispetto ad un leggings di cotone che tenderà sempre a non restare completamente stabile.

Però la tendenza della primavera 2021 vuole la staffa assoluta protagonista, quindi è certo che ballerine, mocassini e soprattutto slingback diventeranno le nostre scarpe preferite. Un’idea sarebbe quella, scegliendo un modello fantasia o colorato, di richiamare il colore della scarpa o creare un contrasto.

Da non sottolavalutare le sneakers, perché se il modello non arriva fino alle caviglie, ci permette di realizzare un look sporty chic perfetto everyday.