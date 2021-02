Immaginare una scarpiera senza sneakers non si può, con i design e i modelli accattivanti in circolazione. A cominciare quelle Puma di Elodie.

Amata star della musica, una promessa della musica italiana che si lancia in ogni genere, ma anche icona di stile. Perché non c’è occasione in cui un look di Elodie passi inosservato, così come non è stato per il suo ultimo paio di sneakers Puma in multicolor. Si tratta di un modello dal design vintage, rivisitato secondo il gusto moderno: un viaggio tra passato e presente da portare on the road, tra una passeggiata con le amiche e un aperitivo al volo.

Puma x Aw Lab, Future Rider: le sneakers indossate da Elodie

Il modello Puma indossato da Elodie sono della collezione Puma x Aw Lab, nella versione Future Rider. La collezione di per sé infatti comprende sneakers multicolor che riprendono una tendenza in voga tra gli anni ’80 e ’90. In particolare la Puma indossata da Elodie riprende il design originale del modello anni ’80. La tomaia è in nylon imbottito e ultraleggero e in pelle, dalla suola ammortizzante, il che oltre che belle le rende anche comode.

I colori sono fluo, ma molto delicati: il bianco e il nero si mescolano al rosa ciclamino e al viola, con dettagli anche in giallo, permettendo molteplici abbinamenti. Elodie le ha abbinate ad un look decisamente loungewear: maglia oversize sottile, pantaloni dal tessuto leggero, comodi e semitrasparente, ed un vestaglia molto trendy con peluche.

Quanto costano le Puma indossate da Elodie

Il prezzo le rende decisamente alla portata di tutte: le sneakers Puma di Elodie infatti sono disponibile sul sito di Aw Lab a 90 euro. Un modello che le tendenze comfy approvano a pieno titolo, rendendo le sneakers molto più di semplici scarpe da ginnastica.

Possiamo infatti osare, abbinando questo modello ad un tailleur colorato, prossima tendenza di questa primavera 2021, oppure ad un jeans o anche ad un pantalone a zampa dal taglio elegante. Una scarpa con un piede nel passato ed uno in un futuro dalle mille possibilità.