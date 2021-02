Anche la primavera 2021 con i suoi outfit torna alle linee degli anni ’70, e a confermarlo è anche la Pre Spring 2021 di Victoria Beckham.

Alla primavera 2021 e ai suoi outfit un po’ ci pensiamo. Complici le passerelle, le anteprime a naturalmente anche la nostra voglia di iniziare a respirare la leggera aria di primavera che sa di anticipo d’estate. I tessuti leggeri, le gonne mini e le lunghe plissettate sono pronte a tornare, ma anche i pantaloni con i loro colori delicati. I fiori restano protagonisti indiscussi tra le stampe, a conferma del fatto che il seventy style che sta vivendo un vero e proprio revival resterà ancora tra noi.

Outfit primavera 2021: il pantalone a zampa è re indiscusso

E i pantaloni? Anche loro continuano a guardare al design dei modelli anni ’70, pur se mettendo da parte le forme troppo ampie. Diventano dinamici ma dal taglio statuario, si evolvono in versione cropped per valorizzare le scarpe, gli stivali must have infatti saranno ancora seventies.

Alle lunghezze però si bada relativamente, perché le anteprime delle collezioni ci mostrano pantaloni che spesso lasciano scoperte solo la punta o il tacco, quello a spillo in particolare. Così si presenta il jeans perfetto, must have anticipato dalla collezione Pre Spring 2021 di Victoria Beckham.

La collezione 2021 di Victoria Beckham : il jeans primaverile

Sono numerosi i post sull’ account instagram dell’ex Posh Spice che rendono omaggio ai flared jeans, dalla zampa finale ampia ma con moderazione in quello stile chic e raffinato che ha fatto di Victoria Beckham un esempio di stile ed eleganza, mai fuori posto.

Così ci mostra da circa un mese i jeans che spopoleranno in questa primavera 2021, e che già desideriamo. Scuri, per chi cerca un denim dall’allure più elegante, oppure dalle tonalità sempre scure ma più sgargianti per chi cerca un jeans classico.

Ed è lei stessa a suggerirci una proposta di look: jeans flared dal denim scurissimo da abbinare ad una camicetta bianca con cordoncino, e borsa beige in contrasto. Il look perfetto da sfoggiare non appena la primavera sarà alle porte.