Il San Valentino di Harry e Meghan Markle è stato molto speciale, con l’annuncio dell’arrivo del secondo figlio. Per l’occasione la Duchessa ha scelto un long dress pensato per lei.

Scorre felicemente la vita in California del principe Harry e di Meghan Markle che con una foto simbolo della loro vita tranquilla e immersa nelle bellezze naturali di Santa Barbara, hanno festeggiato un San Valentino importante. Doppio festa infatti per la coppia reale ribelle che ha annunciato la nascita del secondo figlio, che farà del primogenito Archie un fratello maggiore. Un momento magico per la coppia che ha deciso di immortalare il momento con uno scatto su Instagram, che ne ha dato l’annuncio ufficiale.

Meghan Markle, l’abito con cui annuncia la seconda gravidanza

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram ufficiale di Meghan, che ha scelto di farlo nella maniera più dolce e poetica possibile, con una foto di lei ed Harry tra gli alberi. La Duchessa è distesa un prato accanto al marito, e in evidenza c’è il pancione.

A valorizzare ancor di più le forme di Meghan è la scelta dell’abito: un long dress, leggero, un modello premaman dalle tonalità chiare che valorizza il momento della dolce attesa. Un outfit che non è passato inosservato, firmato da una stilista da sempre molto cara alla Duchessa.

La Duchessa di Sussex e in Carolina Herrera: l’abito pensato per lei

Non è la prima volta che Meghan si affida alle linee raffinate e morbide di Carolina Herrera: già infatti con l’annuncio della prima gravidanza, in occasione di una visita in Marocco nel 2019, scelse un abito lungo della stessa stilista. Dinamico, con le ruches e una stampa floreale in blu.

Stavolta invece vince la massima sobrietà. L’abito infatti è un modello tunica di colore bianco, un tessuto leggero dalla linea pulita ed il taglio svasato e ampio, in perfetta armonia con il mood naturale della foto.

Lo caratterizza unicamente un delicato drappeggio sul collo. Un modello stile maternity e che Carolina Herrera ha pensato appositamente per lei quando era in dolce attesa del primo figlio, Archie.