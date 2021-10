La puntata di domani sera dello show di Nicola Savino sarà condotta dalla bellissima Rocío Muñoz Morales. La showgirl di origine spagnola confida di essere sempre stata una fan del programma.

“Chi l’avrebbe mai detto?” commenta sorpresa Rocío Muñoz Morales con quella sua aria naturale e svagata che piace tanto al pubblico. La showgirl di origine spagnola ha conquistato il pubblico italiano grazie alle sue performance al cinema e a teatro.

Per Rocío è un sogno che si realizza. “Sono emozionata all’idea di entrare a far parte della squadra,” confida. La showgirl afferma di aver sempre ammirato il programma di Italia 1 per la professionalità delle inchieste condotte unita alla leggerezza dell’intrattenimento. E sottolinea come “Le Iene” negli anni sia stato capace di sventare ingiustizie e truffe ai danni dei più deboli.

“Arrivo Iene!” annuncia Rocío con il suo adorabile accento spagnolo e la vitalità strabordante che contraddistingue il suo personaggio. Lei è pronta a mettersi in gioco, e noi siamo certi che lo farà con tutta sé stessa.

Rocío Morales saprà dare il meglio di sé, e a entrare nel cuore del pubblico italiano, che presto la conoscerà per il suo valore e non solo come la compagna di Raoul Bova.

Nella puntata di domani sera delle Iene si parlerà di argomenti di stretta attualità. Aspettiamo i commenti sferzanti di Rocío Muñoz Morales.