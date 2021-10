Come ogni anno, Kendall Jenner non ha mancato di mostrare sul suo profilo Instagram una piccola anticipazione del suo costume di Halloween. L’immagine ha infiammato i followers.

Mancano ancora tre settimane ad Halloween, ma in casa Jenner-Kardashian i preparativi fervono. Kendall Jenner ha mostrato ai suoi followers un assaggio del suo costume di Halloween, una foto che non lascia molto spazio all’immaginazione. Certo, i preparativi per la festa più “creepy” dell’anno non sono ancora ultimati, ma l’outfit di Kendall sembra essere molto minimal! “Gotta figure out Halloween”, scrive Kendall. “Devo pensare ad Halloween”, ma sembra già carichissima per l’evento.

Il costume di Kendall

L’audace costume di Halloween di Kendall Jenner si compone di uno stretto bustino nero, calze a rete e guanti neri fino al gomito. Da quel poco che si può vedere dagli scatti pubblicati dalla modella sul suo profilo Instagram sembrerebbe più una tutina sadomaso: ma è Halloween, tutto è lecito!

Chi indovina quale inquietante personaggio impersonerà per l’occasione Kendall Jenner?

Tra i tanti commenti dei followers, andati letteralemente in visibilio per questa nuova mise, non manca neppure quello della sorellastra Khloe Kardashian, che spicca tra tutti gli altri:

“Will never recover from this!!! You are everything and more”.

“Non mi riprenderò mai da questo”, scrive Klhoe “Tu sei tutto e di più”.

Quali saranno gli outfit di casa Kardashian per questo attesissimo 31 ottobre? Lo scopriremo presto, a giudicare dalle anticipazioni Instagram. Ne vedremo delle belle. Chissà se Klhoe copierà il look audace di Kendall, o farà di peggio.