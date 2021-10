Nemmeno il ricordo di mamma Diana riesce a riunire William ed Harry. La frattura tra i due fratelli sembra insanabile.

I tabloid britannici parlano di “affronto alla famiglia reale”. Il Regno Unito non ha apprezzato il “no” di principe Harry e consorte all’evento in memoria dell’amata Lady Diana. Harry e Meghan non presenzieranno al party reale in programma per il 19 ottobre, in ricordo della rosa d’Inghilterra. All’evento saranno presenti centinaia di ospiti, tra cui il cantante Elton John, grande amico della principessa.

Harry e Meghan avrebbero fatto sapere, tramite i loro portavoce, che la loro agenda sarebbe troppo piena. Questa la versione ufficiosa, naturalmente. Sono in tanti a ricordare il freddo riavvicinamento tra Harry e William il 1 luglio, in occasione del party privato in occasione dei 60 anni dalla scomparsa di Lady D.

L’invito all’evento sarebbe stato fatto da William in persona, da cui il conseguente rifiuto di fratello e consorte. Il Daily Mail parla di affronto ai duchi di Cambridge.

Una frattura insanabile

Nemmeno il ricordo di Lady Diana riesce a riunire i principi d’Inghilterra, tra cui sembra essersi creata una frattura insanabile. Dopo l’intervista rilasciata a Oprah Wimfrey qualcosa sembra essersi rotto irreparabilmente nella famiglia reale. Harry e Meghan fanno sapere che torneranno a Natale in Inghilterra per presentare la nuova nata, Lillibeth Diana, alla regina Elisabetta.

Non avrebbero potuto farlo prima? Quale occasione migliore di un party in onore dell’amata nonna scomparsa per presentare la piccola, che di Diana porta pure il nome, alla famiglia reale?