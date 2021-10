L’ex concorrente de La pupa e il secchione dopo aver visto il fidanzato Alessandro è letteralmente impazzita dalla gioia. E ha fatto danni.

Francesca Cipriani è ingovernabile, e se n’è accorto pure Alfonso Signorini che invano strepitava “Francesca! Francesca!” come un maestro che vuole riportare lo scolaro all’ordine. Ma la showgirl non dava cenno di fermarsi. “E’ impazzita,” ha commentato a un certo punto Signorini rassegnato.

E sì, perché dopo aver visto il fidanzato Alessandro attraverso la vetrata della casa del Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani ha perso la testa. Il fidanzato ha parlato con lei attraverso il verto e la Cipriani è impazzita dalla gioia. Quando Alfonso Signorini ha chiesto ai due di salutarsi, lei non si è rassegnata all’idea di dire addio al suo amato: ha iniziato a saltare e strepitare, come i bambini che fanno i capricci.

La scenetta esilarante

E tanto urla, tanto strepita, che alla fine ci scappa il danno. Il malcapitato, in questo caso, è stato il povero Giucas Casella. Il mago della tv è finito, inavvertitamente, sulla rotta della Cipriani. Nella foga dei suoi salti Francesca è rimasta impigliata nei capelli di Giucas. E tanto urla, e tanto strepita, che quasi strappa al povero Giucas la capigliatura (eh no, non si trattava di un parrucchino.) Giucas Casella urlava di dolore, ma nessuno l’ha sentito, e la Cipriani meno che mai. Alla fine Francesca si è trovata con una ciocca di capelli in mano. Forse allora ha capito di doversi dare una calmata.