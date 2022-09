Dolce dedica di LDA, figlio di Gigi D’Alessio, alla madre Carmela Barbato: le parole dell’ex cantante di Amici hanno commosso tutti.

Luca D’Alessio – meglio noto con il nome d’arte LDA – è stato uno dei protagonisti della passata edizione di Amici. Figlio d’arte, era consapevole di quanto sarebbe stato difficile togliersi di dosso il peso del nome del padre, simbolo della musica italiana. Così, attraverso il talent guidato da Maria De Filippi, si è fatto conoscere e, uscito dalla scuola di Canale 5, ha iniziato a raccogliere i primi frutti del lavoro svolto. Il suo singolo, Bandana, ha conquistato un altro disco d’oro e lui ha voluto dedicare il successo alla madre, Carmela Barbato.

LDA, dolce dedica per la mamma

“Mamma, ti prometto che questo bimbo ti darà tante soddisfazioni – ha scritto il cantante a corredo dello scatto che lo ritrae bambino con la madre – . Con la scuola non ci è riuscito sfortunatamente. Ti chiedo scusa per tutte le lacrime che ti ho fatto cacciare per quei brutti voti, ma oggi per la terza volta hai un figlio ‘d’oro’”.

“Amore mio sono fiera di te ti amo tanto”, ha replicato commossa la Barbato.

Tantissimi, poi, i complimenti per LDA, anche da parte di Anna Tatangelo che ha espresso tutto il suo apprezzamento per il figlio dell’ex compagno con delle emoticon a forma di cuore.

