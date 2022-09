Gli avvocati di Francesco Totti e Ilary Blasi sono pronti a trovare un accordo al fine di rendere la separazione tra i due meno sanguinosa.

Continuano le indiscrezioni sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo l’intervista dell’ex capitano della Roma che ha destato scandalo, la conduttrice ha scelto di trincerarsi dietro un no comment al fine di preservare i tre figli. Intanto, i legali che assistono i due nella battaglia che li vedrà protagonisti, pare siano pronti per raggiungere un accordo al fine di rendere la separazione meno drammatica di quanto si possa immaginare.

Cosa prevede l’accordo tra Totti e Ilary

A lanciare nuove indiscrezioni sull’accordo di separazione tra l’ex numero 10 della squadra giallorossa e la conduttrice Mediaset è Il Messaggero.

“La prossima settimana sarebbe in programma un incontro tra i legali dei due per provare a trovare un accordo. Non semplice ma quasi obbligatorio arrivati a questo punto – si legge sul quotidiano – . Le bordate di questi giorni sono servite a far capire che se si va in tribunale i toni saranno questi. Se non peggiori”.

L’obiettivo dei legali che assistono Totti e Ilary Blasi, dunque, sarebbe quello di evitare “spargimenti di sangue” e “chiudere qui l’intera vicenda evitando altri danni collaterali”.

Primo passo dell’accordo sarebbe lo stop alle dichiarazioni pubbliche e la diramazione di un comunicato congiunto che metterebbe un punto alla guerra.

