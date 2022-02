Durante la notte dei vandali hanno distrutto la macchina della mamma dell’ex gieffino come gesto contro di lui, Denis si sfoga sui social raccontando l’accaduto.

Un gesto davvero orribile quello che si è consumato nella notte per Denis Dosio. Tra ragazzini hanno rotto la macchina di sua madre e poi hanno lasciato un biglietto indirizzato all’ex gieffino. Proprio lui racconta la sua rabbia sui social, sentendosi in colpa per l’accaduto.

Le dichiarazioni di Denis Dosio

Su Instagram Denis Dosio racconta lo spiacevole episodio e, come riporta Fan Page dichiara: “Immaginate di svegliarvi una mattina e trovare vostra madre con le lacrime agli occhi, perché non le si accende più l’auto, perché gliel’hanno distrutta. Pensate se la colpa di tutto ciò fosse indirettamente vostra. Una gang di ragazzini, due ragazzi e una ragazza sono stati visti nella notte distruggere l’auto, urinarci sopra, e lasciarci un bigliettino con il tuo nome per far sì che tutto si ricollegasse a te”.

L’ex gieffino conclude: “Quello che io voglio dirvi e il messaggio che vorrei che coglieste è che dovete sempre rialzarvi, nonostante tutto e nonostante tutti, esattamente come me in questo momento. […] Con questo atteggiamento, mi avete soltanto fatto rialzare, solo più forte di prima”.

