Dopo anni di studio al conservatorio, Francesca Michielin si è laureata come ha annunciato a sorpresa tramite alcune stories su Instagram.

La giovane cantante Francesca Michielin, reduce da Sanremo 2022 dove ha diretto l’orchestra per Emma Marrone, si è laureata oggi.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Francesca è contentissima per il risultato ottenuto, come ha mostrato proprio pochi minuti fa tramite le sue stories Instagram, in cui viene festeggiata da tanti amici e dalla sua famiglia. La Michielin si è laureata con 110/110 al Conservatorio Agostino Steffani in canto jazz.

La franci si è laureataaa

congratulazioni dottoressa @francescacheeks ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/kGB1tWyeUh — aaAaaAAAaaa carotareee🥕🥕🥕 (@stupiidallegria) February 24, 2022

Qualche giornalista è riuscito ad intercettarla al di fuori del Conservatorio e Francesca si è detta molto emozionata e contenta: “È andata bene sono contentissima. È un momento molto emozionante: molto più di Sanremo, all’ennesima potenza. Non mi aspettavo tutti questi parenti però è da due anni che non festeggiamo niente, per via della pandemia, quindi oggi ce la godiamo”

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG