A Michelle Impossible, il programma della Hunziker, è intervenuta anche la mamma Ineke che ha parlato del brutto periodo in cui la conduttrice frequentava una setta.

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Michelle Impossible, il programma di Michelle Hunziker che ha avuto un grande successo di pubblico nelle sue due serate.

Durante la puntata di ieri, Michelle ha invitato anche la sua adorata mamma Ineke, una donna forte che le è sempre stata vicino ma che ha molto sofferto durante il periodo buio della Hunziker. Quello di cui parliamo è quel periodo in cui Michelle Hunziker faceva parte di una terribile setta, che l’allontanò dai suoi affetti.

Ineke ha parlato di quel difficile periodo: “È stato terribile. Mi ha chiamato al mattino dicendomi: “Mamma, io devo fare un altro percorso di vita, non c’è più spazio per te, devo andare avanti da sola, ti prego di non telefonarmi più e di non cercarmi. Ho provato a chiamarla, ho mandato sms, non c’è stato niente da fare”

Un momento difficile, terribile per Ineke che non voleva perdere sua figlia, voleva fare qualcosa, aggredire questa donna che aveva portato Michelle sulla cattiva strada, ma fu fermata: “Ho provato sconforto, poi rabbia. Volevo andare a spaccare la faccia a questa donna che me l’aveva portata via, è stato Eros Ramazzotti a impedirmelo. Mi ha detto: “Non ho voglia di venire in prigione a portarti le arance e a cantarti una canzone con la chitarra”…Sono stata molto male inizialmente non dormivo più, prendevo tranquillanti. Ho dovuto mettere un peacemaker. Sono stata un anno in casa, non potevo più guidare, più lavorare. È stata dura”

Anche Michelle Hunziker si è molto commossa, ricordando quel periodo difficile: “Per me è stato durissimo ascoltare mia madre, nessuno vuole ascoltare il dolore della propria mamma, noi però abbiamo superato tutto alla grande e ci vogliamo un gran bene”

Riproduzione riservata © 2022 - DG