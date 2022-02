Dopo mesi dal suo ricovero in una clinica svizzera, Charlene di Monaco parla per la prima volta ma non nomina il suo consorte, il Principe Alberto.

Sono passati mesi dal suo ricovero in una clinica in svizzera, ma in queste ore Charlene di Monaco per la prima volta ha parlato, senza fare accenno però al marito il Principe Alberto.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

In particolare, la Principessa ha voluto ringraziare gli autori di un manga giapponese, intitolato Blitz, che l’hanno scelta come protagonista. Da mesi Charlene non si fa vedere in pubblico né ha rilasciato dichiarazioni, quindi queste parole sono come oro per chi attendeva con ansia un suo cenno.

Come riporta Closer, la Principessa ha voluto ringraziare, attraverso il suo editore, per essere stata scelta per questo manga. Ecco le sue parole: “Sono lieta dell’uscita del sesto volume di Blitz, magnificamente realizzato da Garry Kasparov e disegnato da Daitaro Nishihara. L’idea di partecipare all’avventura di Blitz mi è subito piaciuta e vorrei ringraziare Cédric Biscay (lo sceneggiatore e creatore, ndr) per avermi invitato a scoprire il mondo dei manga“

Ma come mai Charlene ha deciso di ringraziare questo progetto editoriale e non di mandare un messaggio pubblico alla sua famiglia?

Le voci di divorzio, trapelate negli ultimi mesi, si fanno sempre più invadenti, ma ovviamente niente è certo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG