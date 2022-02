Ieri, durante uno speciale del TG3 sulla guerra iniziata da Putin alla voce di Enrico Letta si sovrappongono due commenti poco appropriati sul popolo ucraino. I commenti sembrano arrivare dai due ospiti in studio Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, a microfoni accesi.

Come riporta Fan Page, mentre Enrico Letta dichiara: “Centinaia di migliaia di persone che rappresentano la comunità ucraina in Italia”, Lucia Annunziata avrebbe aggiunto: “Centinaia di migliaia di cameriere e badanti…“. A questo punto a completare il commento della giornalista, sarebbe intervenuto Antonio Di Bella aggiungendo: “E amanti…“. Non ci sono ancora dichiarazioni da parte dei due ospiti su questi commenti e non ci sono certezze assolute sulla questione, ma le voci si sentivano chiaramente considerando che il microfono era acceso.

Forse nelle prossime ore, si potrà avere qualche dichiarazione dei giornalisti o riscontro dei fatti che, se si confermassero in questo modo, sarebbero davvero spiacevoli considerando la situazione in Ucraina e quanti connazionali risiedono nel Paese. Intanto, la guerra tra Russia e Ucraina continua e Putin è sempre più vicino a far cadere Kiev.

Riproduzione riservata © 2022 - DG