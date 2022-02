Senza filtri e trucchi, Clizia Incorvaia pubblica le sue prime foto post-gravidanza con il sorriso. La neo mamma vuole lanciare un messaggi positivo sulla gravidanza e il parto, sostenendo che è una bellissima esperienza per una donna.

Su Instagram, Clizia Incorvaia scrive un messaggio sull’esperienza del parto: “Si può partorire con il sorriso. Mi sento di scrivere questo post indirizzato a tutte le donne che ascoltano solo racconti traumatici sul parto e arrivano terrorizzate al grande giorno :il giorno in cui daranno la VITA al loro amore (che non si godono poiché arrivano impreparate fisicamente e psicologicamente).“

E ancora, la gieffina scrive: “Preparandomi,informandomi ho gestito le contrazioni con la giusta respirazione, predisponendo la zona del perineo con l’ ostetrica, poi nel momento opportuno l‘anestesista mi ha fatto l’epidurale ( grande conquista che ahimè le nostre nonne non avevano ). Sono riuscita a partorire senza episiotomia, così da poter star bene subito e il parto non è stato più PAURA ma FORZA e ADRENALINA.” Ecco il post:

