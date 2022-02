La guerra tra Russia e Ucraina sta colpendo tantissimi innocenti. Si contano già centinaia di civili morti e molti feriti ma c’è anche un dramma invisibile, quello della separazione dai propri cari che potrebbero non rivedere più. Un video che mostra un padre che si separa dalla sua bambina è diventato virale come il simbolo della sofferenza di un popolo.

Il video mostra un padre distrutto che ha paura che quella possa essere l’ultima volta in cui rivede la sua bambina. Sì, perchè lei sta partendo per la safe zone mentre i suoi genitori rimarranno indietro. Il pianto straziante dell’uomo ha reso il video virale perchè simbolo di una sofferenza silente, forse poco raccontata ma altrettanto tangibile.

La guerra non reca danno solo alla città, distruggendo palazzi, uccidendo persone ma è anche qualcosa che distrugge psicologicamente un popolo. Ecco il video che in queste ore, sta facendo il giro del web rendendo il mondo partecipe di tante inumane sofferenze.

