Dopo Totti e Ilary anche la nota coppia sarebbe in crisi, almeno così riporta il gossip alimentato da un’indiscrezione.

Secondo le indiscrezioni del settimanale Nuovo, la coppia Ilaria D’Amico e Buffon starebbe vivendo un momento di crisi. Non si vedono da tempo nelle occasione pubbliche e non postano molte foto sui social insieme, il gossip dice la verità?

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Ilaria D’Amico e Buffon starebbero in crisi

Come riporta Gossip e TV: “Dicono che Ilaria D’Amico sia stanca di attendere un matrimonio che non arriva mai” ha spifferato una collega della presentatrice alla rivista di gossip. Gigi Buffon non sembra farci caso: lui ha in testa solo il pallone e il recente ritorno al Parma, la squadra dei suoi esordi, lo ha immerso ancora di più nelle fatiche del campionato. Concentrato più che mai in campo, il 44enne sarebbe invece piuttosto distratto nella vita privata.“

Non è chiaro il motivo per cui la coppia ha scelto ancora di non sposarsi e neanche se effettivamente ci sia questa crisi. Ilaria e Buffon infatti, non hanno rilasciato ancora nessuna dichiarazione ma il gossip continua a mettere il dito nella piega. Ci sarà qualcosa di vero o il loro rapporto va ancora a gonfie vele?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG