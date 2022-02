Il condutture fa coming out e palesa di avere un compagno e poi rivela dei dettagli della sua vita amorosa e delle sue intenzioni per il futuro della coppia.

Alberto Matano ha rilasciato una lunga intervista sul settimanale Sette in cui ha fatto coming out. Il giornalista ha ammesso di avere un compagno con il quale vorrebbe convolare a nozze ma esclude, per il momento, i figli dalla loro coppia.

Le dichiarazioni di Alberto Matano

Alberto Matano ammette di avere un compagno al quale è molto legato e dichiara: ““Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti…Mi piacerebbe sposarmi senza far passare troppo tempo…“. Sui figli, il giornalista sembra categorico: “Forse è tardi per diventare genitori: si è fatta ‘una certa’ per i figli“. Il conduttore poi cambia del tutto argomento, passando al gossip sopratutto riguardo quello su Ilary e Totti: “Mi ha infastidito, ma non ci posso fare nulla. A volte leggo delle storie assurde: ‘Con chi sta Matano?’ oppure ‘Matano via dalla Vita in diretta’…“

Il giornalista dunque, parla per la prima volta della sua vita sentimentale, ma ancora non fa il nome della sua dolce metà. Matano rimane comunque molto riservato sulla sua identità.

