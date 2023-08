Attraverso i social Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo hanno annunciato la nascita del loro secondo bebè, Theo.

Dopo la nascita della piccola Nina nel 2021, Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo hanno annunciato la nascita del loro secondo figlio, Theo. “Uno dei giorni più emozionanti della nostra vita”, ha scritto la coppia nella didascalia sui social, e ancora: “Felici di tenerti tra le nostre braccia. Tua sorella a casa ti aspetta per riempirti d’amore. Ora siamo in quattro. Benvenuto Theo, ti amiamo”.

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo: è nato il secondo figlio

Con enorme gioia il calciatore dell’Inter Lautaro Martinez e sua moglie, Agustina Gandolfo, hanno annunciato la nascita del figlio Theo attraverso i social. Nel 2021 i due erano diventati genitori per la prima volta della figlia Nina e in tanti, sui social, sono impazienti di saperne di più.

In seguito alla nascita della prima figlia i due avevano deciso di convolare a nozze con una lussuosa cerimonia a Villa D’Este a Cernobbio alla presenza di amici e parenti e in tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più in merito al loro futuro insieme. I due avevano annunciato l’arrivo del loro secondo figlio scrivendo sui social: “Non vediamo l’ora, la famiglia si sta allargando e non potremmo essere più felici”.