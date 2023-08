Diletta Leotta ha postato una seducente foto con il pancione su Instagram ed è stata travolta da una valanga d’insulti.

Molto presto Diletta Leotta sarà mamma della sua prima figlia e sui social non perde occasione per pubblicare i suoi scatti seducenti con il pancione. In una delle sue ultime foto la conduttrice è più bella e radiosa che mai ma in tanti, sui social, l’hanno accusata di aver esagerato con il fotoritocco.

“Basta continuare a modificare tutto, vai benissimo anche così”, hanno scritto, e ancora: “Photoshoppata che più photoshoppata non si può”, oppure: “Ormai sembri incinta da due anni… come se fosse la prima a diventare mamma”.

Diletta Leotta: le foto con la pancia e le critiche

Diletta Leotta è stata travolta da una marea di critiche da parte degli haters, che l’hanno presa di mira per i suoi scatti con il pancione.

Per la conduttrice si tratta della prima gravidanza e ormai mancano pochi giorni alla data prevista in merito al parto. Lei e il fidanzato Loris Karius hanno iniziato a frequentarsi pochi mesi prima che lei restasse incinta e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere quale nome sceglierà la coppia per la figlia.