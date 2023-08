Giorgia Soleri ha svelato il suo dolore per suo padre, che si troverebbe in gravi condizioni. A seguire si è vista travolgere dagli insulti.

L’influencer e attivista Giorgia Soleri in queste ore si è vista travolgere dagli insulti degli haters, che l’hanno presa di mira perché, nei giorni scorsi, ha usato i social per raccontare il suo dolore e la sua preoccupazione nei confronti di suo padre, che si troverebbe in gravi condizioni di salute.

“Io non capisco perché senti il bisogno di condividere cose private con sconosciuti“, le ha scritto qualcuno, a cui l’influencer ha risposto: “Ora non posso fare a meno di mettere la mia esperienza al servizio delle altre sperando che possa arrivare a chi ne ha bisogno. Raggiungere persone così lontane e diverse sarebbe stato impossibile altrimenti, e lasciare briciole del mio percorso sul percorso di altre mi fa sentire meno sola, vicina e abbracciata. E per me va bene così”.

Giorgia Soleri

Giorgia Soleri e il dolore per il padre: le critiche

Giorgia Soleri è stata travolta da una valanga di critiche dopo che, nei giorni scorsi, ha deciso di usare i social per raccontare la sua preoccupazione nei confronti di suo padre e per svelare i retroscena sul complesso rapporto da lei avuto con il genitore.

Sui social che anche chi ha inviato i propri messaggi di solidarietà e sostegno verso l’influencer, recentemente tornata single dopo l’addio a Damiano David.