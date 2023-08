Federica Pellegrini ha festeggiato il suo 35esimo compleanno dopo aver annunciato pochi giorni fa di essere in dolce attesa.

Con gli amici di sempre e il marito Matteo Giunta, l’ex campionessa Federica Pellegrini ha festeggiato il suo 35esimo compleanno. Nelle foto da lei condivise sui social in occasione della giornata la si vede sfoggiare radiosa il pancino e inoltre lei stessa ha mostrato lo stupendo mazzo di rose rosse (e una rosa) a lei donato da Matteo Giunta.

“Con un pizzico di rosa”, ha scritto sui social la campionessa a indicare che presto lei e l’allenatore avranno una bambina.

Federica Pellegrini: il compleanno incinta

Federica Pellegrini è più felice e radiosa che mai ora che lei e Matteo Giunta hanno finalmente annunciato che diventeranno genitori e sui social ha mostrato gioiosa alcuni dettagli e retroscena della giornata del suo compleanno, trascorsa in compagnia degli amici di sempre.

Per l’occasione la campionessa ha sfoggiato un completo turchese che lasciava intravedere il suo primo pancino e in tanti, sui social, non vedono l’ora di saperne di più sulla sua gravidanza e sull’arrivo della sua prima figlia. Al momento lei e Matteo Giunta hanno vissuto con il massimo riserbo la questione e in tanti sono impazienti di saperne di più.