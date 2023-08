Travis Scott si è esibito al Circo Massimo alla presenza di 70mila fan. Le vibrazioni causate dall’evento avrebbero scatenato le chiamate ai vigili del fuoco.

Durante l’esibizione di Travis Scott al Circo Massimo moltissime persone (tra cui anche alcuni vip) avrebbero espresso preoccupazione per quello che, ai cittadini Romani, sarebbe sembrato a tutti gli effetti un terremoto. In realtà le vibrazioni (avvertite anche a grande distanza dal luogo dell’evento) sarebbero state causate dalle oltre 55mila persone che si sarebbero messe a saltare al Circo Massimo al concerto del rapper e produttore statunitense.

Travis Scott: il concerto fa tremare Roma

“Qualcuno ha sentito il terremoto a Roma? O l’ho sognato?”, ha scritto Caterina Balivo su Twitter. Come lei in queste ore in tantissimi tra i cittadini romani hanno segnalato via social di aver percepito vibrazioni in tutto e per tutto simili a quelle di un terremoto. In realtà stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano sarebbero state le vibrazioni causate dai fan di Travis Scott al concerto del rapper americano, che si è esibito in queste ore al Circo Massimo con i brani presenti nel suo ultimo album, Utopia.

Al concerto era presente anche Kanye West e sembra che qualcuno tra gli astanti abbia spruzzato dello spray al peperoncino (causando attimi di panico tra i fan dell’artista e, fortunatamente, senza conseguenze).