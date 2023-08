Confrontandosi con Andrea Pinna attraverso i social, Sonia Bruganelli ha confessato la terribile disavventura vissuta da sua figlia.

Nelle scorse ore attraverso i social Andrea Pinna ha svelato che starebbe combattendo contro le cosiddette “cimici del materasso” e ha mostrato con una foto le bolle che esse gli avrebbero procurato. Tra coloro che gli hanno risposto vi è stata anche l’imprenditrice Sonia Bruganelli, che ha svelato: “Se ti può consolare lo scorso anno mia figlia ha preso le zecche”.

La conduttrice finora non aveva fatto menzione del grave episodio (è risaputo infatti che le zecche possono procurare infezioni e complicazioni piuttosto importanti).

Sonia Bruganelli: la figlia e le zecche

Attraverso i social Sonia Bruganelli ha confessato per la prima volta un retroscena su una delle sue due figlie (Adele e Silvia, nate dall’amore per l’ex marito, Paolo Bonolis). La conduttrice non ha specificato chi tra le due avrebbe vissuto la terribile disavventura con le zecche, e in tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più.

La conduttrice e opinionista tv negli ultimi tempi si sta concentrando sul suo lavoro e sui suoi figli e solo alcuni mesi fa lei e il marito Paolo Bonolis hanno lasciato tutti senza parole annunciando la fine della loro lunga ed importante unione.