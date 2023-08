Dopo che per giorni Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non si sono mostrati insieme, in tanti hanno iniziato a credere che tra i due fosse in atto una crisi.

Crisi in atto tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete dopo che i due hanno smesso di mostrarsi insieme. A seguire la stessa Clizia ha deciso di mettere a tacere i rumor tornando a mostrarsi in compagnia del fidanzato e facendogli una tenera dedica via social. “Sei la mia scelta, ti amo”, ha scritto la modella nella didascalia alla foto.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: le voci sulla crisi

Nessuna crisi in atto per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro o almeno, stando a quanto da loro ammesso via social, sarebbero più uniti ed innamorati che mai. Un anno fa i due sono diventati genitori del piccolo Gabriele e poco tempo prima Clizia aveva ricevuto dal fidanzato una romantica proposta di nozze. In tanti sui social sono impazienti di sapere se i due prima o poi diventeranno marito e moglie ma al momento la coppia non ha fornito delucidazioni in merito.

Clizia e Paolo abitano a Roma con il piccolo Gabriele e Nina, la figlia che Clizia ha avuto durante la sua precedente unione con Francesco Sarcina.