Confessioni di Laura Pausini a proposito del suo matrimonio e del rapporto con Paolo Carta. La cantante ha svelato dettagli inediti.

Intervista a Grazia per Laura Pausini, protagonista della copertina dell’ultimo numero del magazine. La cantante ha raccontato diversi aspetti della sua vita lavorativa, come l’ultimo album ‘Anime Parallele’, ma anche privata come il recente matrimonio avvenuto a marzo con Paolo Carta.

I segreti del matrimonio di Laura Pausini e Paolo Carta

Paolo Carta e Laura Pausini

Nel corso dell’intervista, come detto, la Pausini ha avuto modo di parlare di diversi argomenti, anche molto privati. In particolare spiccano i passaggi sul rapporto con suo marito Paolo Carta: “Abbiamo due caratteri molto diversi, io ho bisogno di buttare tutto fuori, lui, appunto, è un ‘chiuso’, un riflessivo e ancora oggi ogni tanto mi chiedo: ma che cosa starà pensando? Pure i nostri amici ci dicono che non siamo normali, stiamo sempre appiccicati e però fra noi c’è ancora un’attrazione pazzesca. Forse perché tutti e due abbiamo una personalità forte e però lasciamo libero l’altro di essere com’è. Per farti un esempio, lui è vegetariano. Mi ci vedi, a me, vegetariana?”, ha raccontato la cantante.

Ancora sul marito, nelle vesti di padre: “Quando l’ho conosciuto aveva già tre figli dal suo primo matrimonio. Mi sono innamorata anche di quello: di com’era con loro”.

Parlando poi di sua figlia Paola: “Sono curiosa di lei e di quello che diventerò io, attraverso di lei. E’ così coraggiosa, ha una visione di sé che non la spaventa. Prendi la parola chiave della mia vita, la solitudine: a me il vuoto ha sempre atterrito, da quando a 18 anni ho provato a dargli voce con quella canzone, lei invece lo cerca […]”.

Di seguito anche il post Instagram con la copertina di Grazia con la cantante protagonista: