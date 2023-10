Dolce papà: Antonino Spinalbese in vesti inedite sui social. L’ex gieffino ha pubblicato un audio di un dialogo con la piccola Luna Marì.

Siamo abituati a vederlo accostato a rumors amorosi e altre notizie di gossip, ma questa volta Antonino Spinalbese stupisce per un momento di pura dolcezza in compagnia di sua figlia, la piccola Luna Marì, avuta da Belen Rodriguez. L’ex gieffino ha condiviso su Instagram un audio di un discorso con la bambina generando grandi emozioni in tutti i suoi fan.

Antonino Spinalbese dolce papà con Luna Marì

Antonino Spinalbese

Mentre non si hanno notizie certe di Belen Rodriguez da qualche giorno, i figli dell’argentina si trovano con i rispettivi padri. Se Santiago è con Stefano De Martino, la piccola Luna Marì è con Antonino Spinalbese. La conferma è arrivata in diverse stories su Instagram dove, tra l’altro, il noto hairstylist ha condiviso un audio davvero molto dolce.

L’ex gieffino, infatti, ha scelto di far emozionare tutti i suoi seguaci facendo ascoltare un dialogo tra lui e la sua piccola bimba. “Chi sono io?”, ha domandato l’uomo. Con un pizzico di iniziale incertezza, la piccola ha risposto: “Mmm. Papà”. Poi ancora, sollecitata da suo padre, la bambina ha anche aggiunto: “Papà Antonino”.

Ascoltando la voce felice di Luna Marì e anche quella di suo padre è stato ben visibile come Antonino si sia molto emozionato durante questo momento. Le risate successive hanno ulteriormente confermato come tra i due vada tutto a gonfie vele. Il rapporto tra loro sembra davvero magico e in diverse altre occasioni l’hairstylist aveva sottolineato come, nonostante la fine della sua storia con Belen, il feeling con sua figlia sia sempre stato unico e speciale.

Di seguito anche un recente post Instagram proprio con padre e figlia protagonisti dove si possono anche leggere molti commenti dolci dei fan: