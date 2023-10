Replica diretta di Chiara Nasti agli haters. Tutta colpa della ricerca di una lavanderia che ha generato una forte polemica.

Non è certo una novità che Chiara Nasti, se attaccata, spesso provveda a rispondere. Questa volta, però, la sua replica agli haters è stata davvero epica generando ulteriore polemica. Tutta colpa della sua ricerca di una lavanderia e di chi, invece, le ha consigliato di imparare a fare la lavatrice…

Chiara Nasti, botta e risposta con gli haters

Chiara Nasti

La Nasti ha condiviso una storia su Instagram nella qualche chiedeva aiuto a chi abita a Roma, probabilmente nella sua zona, per la ricerca di una lavanderia in quanto, quella a cui si era rivolta in precedenza, non l’aveva soddisfatta.

“Ma una buona lavanderia su Roma? Me la consigliate (a domicilio è anche meglio). Ho avuto una bruttissima esperienza con l’ultima e non mi fido ora a lasciare i miei capi”, ha scritto la moglie del calciatore Mattia Zaccagni.

Aspettando risposte attendibili, l’influencer ha ricevuto moltissimi messaggi da parte anche degli haters prontamente pubblicate con tanto di risposta: “Usa la lavatrice o meglio impara ad usarla: a stendere e a stirare. Vedrai che la bellezza svanirà mentre il cervello e la manualità no”, le hanno scritto.

Epica, in tal senso, la risposta della bella Chiara che si è fermata ad un “Gne Gne Gne” molto provocatorio che ha generato ulteriori repliche sotto ai più recenti post da lei pubblicati. Insomma, l’influencer proprio non fa nulla per evitare certi “scontri”. Probabile che si diverta a leggere e rispondere in questo modo. Siamo sicuri, quindi, che molto presto non esiterà a mostrare altri commenti da parte di utenti che “la odiano” e ai quali probabilmente risponderà ancora a tono.

Di seguito anche un recente post Instagram dove gli attacchi degli haters si sono moltiplicati anche a seguito della sua risposta nelle stories: