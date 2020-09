Il rampollo di casa Agnelli, Lapo Elkann, ha raccontato nel salotto Silvia Toffanin il periodo più buio del suo passato.

Lapo Elkann è spesso balzato alle cronache per la sua vita controversa, per gli eccessi e per le dipendenze da droga e da alcool. A confessare i dettagli sul suo passato tra dissennatezza e abusi, è stato lo stesso rampollo di casa Agnelli, ospite della prima puntata di Verissimo il 12 settembre 2020. Gli abusi sarebbero iniziati quando aveva solamente 13 anni, in collegio, e da allora nulla per lui sarebbe più stato lo stesso: “In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l’autodistruzione, perché l’abusato si sente in colpa…”, ha detto a Verissimo.

Lapo Elkann

Lapo Elkann: gli abusi e il dramma

Nonostante la fama e il successo, in Lapo Elkann si nasconde un passato oscuro. L’imprenditore – che oggi ha creato la Fondazione Laps per aiutare i bambini più bisognosi o che abbiano avuto un percorso di vita simile al suo – ha raccontato al salotto di Silvia Toffanin i dettagli più drammatici del suo passato, compresi gli abusi subiti. Dopo le violenze per lui sarebbe iniziato una vita segnata dalla sregolatezza:

“Quando sei solo, ad un certo punto la fragilità non sai come affrontarla. Le sostanze ti distruggono la vita ed io di problemi ne ho avuti. Per me l’uso di sostanze era un anestetizzante. Anestetizzavo un dolore che sentivo in me. Purtroppo ne ho pagato più volte le conseguenze…”, ha affermato Elkann, che a Verissimo avrebbe anche confermato – ancora una volta – di essere una persona completamente diversa attualmente.

L’amore e la ripresa

A dicembre 2019 Lapo Elkann è stato vittima di un grave incidente d’auto a Tel Aviv, dopo il quale è rimasto in coma e ha dovuto iniziare un lungo e faticoso percorso di riabilitazione. Oggi fortunatamente l’imprenditore sta meglio, e sembra che abbia ritrovato la felicità accanto a Joana Lemos, una ragazza portoghese di cui sarebbe profondamente innamorato: “Sono molto felice, ho una fidanzata portoghese molto simpatica e diversa da tutte le donne che ho avuto in passato”, ha rivelato in prima persona a Verissimo.