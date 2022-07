Sul Lago Maggiore è stata messa in vendita la villa che ospitò la grandissima Eleonora Duse: il prezzo, neanche a dirlo, è esorbitante.

La bellissima Villa Ada Troubetzkoy sul Lago Maggiore è in vendita. Ben 900 metri quadrati e un immenso giardino, con tanto di spiaggia privata: una vera e propria dimora da sogno, che ha ospitato anche l’indimenticabile Eleonora Duse. Quanto bisogna sborsare per diventare proprietari di una casa del genere?

Lago Maggiore: in vendita la villa che ospitò Eleonora Duse

Situata su una sponda del Lago Maggiore, la maestosa Villa Ada Troubetzkoy è stata messa in vendita. Costruita intorno al 1886 per volere di Pyotr Troubetzkoy, principe e generale russo, ha ospitato personaggi illustri, tra cui l’indimenticabile Eleonora Duse. L’attrice adorava soggiornare in questa casa, tanto che il risveglio mattutino, con tanto di sorgere del sole sul lago, era da lei definito come uno spettacolo unico al mondo.

Troubetzkoy e sua moglie Ada Winans, di professione cantante lirica, si sono conosciuti a Firenze. Nel 1864, quando viene al mondo il primo figlio, la donna ha deciso di abbandonare il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla famiglia. Visto che Pyotr era un grande appassionato di botanica, si sono trasferiti sul Lago Maggiore e, poco dopo, hanno dato inizio ai lavori di Villa Ada.

Composta da nove camere e dieci bagni, la dimora si sviluppa su 900 metri quadrati e gode di un parco botanico di 23.000 mq, con tanto di area relax e un grande camino dotato di forno a legna. Non solo, la villa sul Lago Maggiore vanta anche di una spiaggia privata, che garantisce la massima privacy.

Quanto costa Villa Ada Troubetzkoy?

Prima di scoprire il prezzo di Villa Ada Troubetzkoy, è bene sottolineare che la dimora vanta anche una sala musica e una terrazza di 90 mq da cui si gode di una vista magnifica. Inoltre, i futuri acquirenti devono sapere che la casa è composta da 3 appartamenti al primo piano, 4 al secondo e un mini attico nel piano mansardato. La trattativa, gestita da Italy Sotheby’s International Realty, parte da 6.800.000 euro.

