Chiara Ferragni ha deciso di mettere in vendita la sua prima casa di Los Angeles: ecco i dettagli e il prezzo dell’abitazione.

Chiara Ferragni ha deciso di mettere in vendita la sua casa di Los Angeles. Dopo averne parlato qualche tempo fa attraverso i suoi social, ora il tutto è ufficiale ed è uscito anche l’annuncio online. L’abitazione dell’influencer italiana rappresenta di certo un vero gioiello nel mercato immobiliare americano. Scopriamo quindi com’è la casa dell’imprenditrice e anche il suo prezzo di vendita.

Com’è la casa di Chiara Ferragni in vendita a Los Angeles?

La casa che Chiara Ferragni ha messo in vendita a Los Angeles si trova vicino alla West Hollywood e risale al 1918. Ubicata in un’area ben servita, l’abitazione è stata di recente rimessa a nuovo ed è veramente un gioiello. Essa ha un solo piano che si affaccia su una strada alberata molto suggestiva. Di grande rilievo è l’arredamento moderno scelto per le varie stanze. Dalle foto spiccano poi i pavimenti realizzati in legno di quercia a listoni larghi.

Nella casa ci sono quattro letti e tre bagni. Nella camera da letto principale c’è ovviamente il bagno privato ed è di grandi dimensioni, inoltre non manca la cabina armadio. Di pregio è la grande zona living formata da un grande open space che comprende cucina e soggiorno. Proprio la cucina merita una menzione speciale per via dei numerosi confort presenti. Molto affascinante è il grande cortile nel quale ci si può rilassare in una zona relax che comprende divanetti.

Casa di Chiara Ferragni a Los Angeles in vendita: il prezzo

La casa che Chiara Ferragni ha messo in vendita è stata acquistata dall’imprenditrice italiana nel 2017, proprio un anno prima della nascita del primo figlio. Si tratta di un’abitazione alla quale l’influencer è molto legata in quanto proprio al suo interno è nato Leone. All’interno di quella casa, infatti, ha vissuto numerosi momenti di grande felicità che resteranno impressi nella sua memoria.

Nonostante il valore emotivo sia infinito per la Ferragni, la casa in vendita a Los Angeles è sul mercato e dunque ha un prezzo. Il costo dell’abitazione è fissato a 2.699.000 dollari, che equivalgono a circa 2.550.000 euro.

