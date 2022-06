L’acronimo inglese FYI è molto utilizzato nelle email, ma qual è il suo significato? Scopriamolo e vediamo come utilizzarlo.

FYI è un acronimomolto utilizzato in ambito lavorativo quando ci si scambia delle email. L’espressione deriva dall’inglese “For Your Information” e si traduce letteralmente con la formula “Per tua informazione”. L’acronimo è impiegato quindi anche in mail formali allo scopo di non perdere tempo per riassumere il contenuto di messaggi precedenti. Gli ambiti in cui si utilizza l’espressione sono in realtà anche altri: scopriamo tutto sul significato di questo termine.

Origini : dall’inglese.

: dall’inglese. Quando si usa : nelle email lavorative oppure in contesti più informali come messaggi o chat.

: nelle email lavorative oppure in contesti più informali come messaggi o chat. Lingua : inglese (acronimo).

: inglese (acronimo). Diffusione: mondiale.

Il significato di FYI

digitare tastiera pc

L’acronimo inglese FYI è una delle numerose abbreviazioni utilizzate nel presente per risparmiare tempo quando si inviano messaggi. Traducibile in italiano come “per tua informazione”, l’espressione è usata sia in contesti formali che in contesti informali. Questa parola si utilizza dunque in email lavorative tra colleghi o studenti e professori, ma anche tra amici sui social network o in chat.

Scrivere questo acronimo in una mail di lavoro consente di risparmiare tempo e per questo in tanti lo apprezzano. Pur trattandosi di un’espressione originariamente inglese, ormai si usa in tutto il mondo perché è davvero comune nel mondo del business.

In alcune circostanze, l’acronimo si può tradurre anche in maniera differente. La parola può stare infatti anche per “For Your Interested”, ossia “per il tuo interesse”. Questa è un’alternativa rispetto alla prima traduzione e viene impiegata più che altro nei contesti formali.

Nel presente, la sigla è usata anche nel mondo del gaming. Nelle chat dei videogame online capita infatti di poter leggere questo acronimo che ha lo stesso significato anche in questo contesto ludico.

Esempi d’uso

Ecco dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici che aiutano a capire meglio l’utilizzo dell’acronimo:

“FYI non è colpa mia”.

“Questa è solamente la prima parte del testo che mi hanno inviato FYI”.

“ASAP e FYI sono due acronimi molto utilizzate nelle email di lavoro”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG