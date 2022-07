In Svizzera ha aperto i battenti l’hotel a zero stelle: si tratta di una suite che non ha né pareti e né porte, ma solo un letto e 2 comodini.

Dall’1 luglio al 18 settembre, in Svizzera si potrà soggiornare in un hotel a zero stelle. La particolarità della ‘struttura ricettiva’? La suite non ha porte, finestre, soffitto e bagno, ma solo un letto e due comodini. Ad averla ideata sono gli artisti Frank e Patrik Riklin, con uno scopo molto importante: sensibilizzare le persone sul cambiamento climatico.

Svizzera: apre l’hotel a zero stelle

E’ possibile costruire un hotel a zero stelle? Certo, soprattutto se lo scopo è aprire gli occhi della gente sulle conseguenze del cambiamento climatico. L’idea di una struttura ricettiva di questo tipo è dei fratelli gemelli, nonché artisti, Frank e Patrik Riklin. I due hanno iniziato a lanciare questo progetto tra il 2008 e il 2010, quando hanno dato vita ad una suite all’interno di un bunker anti atomico.

Questa volta, i due hanno scelto la Svizzera, precisamente Saillon, cantone meridionale del Vallese. Un letto, due comodini e altrettante lampade. Niente porte, finestre e soffitti, ma un rifornimento di benzina a fare da ‘location’, situato in una strada ad alto traffico. I gemelli Riklin hanno chiamato questa installazione Null Stern Suite, che in italiano significa suite a zero stelle.

“In questa nuova versione anti-idilliaca, il sonno non è il punto. L’importante è riflettere sull’attuale situazione mondiale. Stare qui è una dichiarazione sulla necessità di cambiamenti urgenti nella società“, ha dichiarato Frank in una nota stampa ufficiale. Il fratello Patrik ha aggiunto: “In poche parole, non è il momento di dormire, dobbiamo reagire. Se continuiamo nella stessa direzione di oggi, potrebbero esserci più luoghi anti-idilliaci che idilliaci“.

Hotel a zero stelle in Svizzera: è boom di prenotazioni

Anche se dormire in un hotel a zero stelle di questo tipo non è il massimo della vita, oltre 6 mila candidature sono già arrivate a chi si occupa delle prenotazioni. E’ possibile dormire nella Null Stern Suite dall’1 luglio al 18 settembre, al prezzo 325 franchi svizzeri a notte. Nella cifra sono comprese la colazione e le bevande, servite da un solerte maggiordomo.

