E’ possibile monetizzare con i Non Fungible Token? Vediamo come guadagnare con gli NFT e se ci sono modi per farlo gratis oppure giocando.

Come guadagnare con NFT? Ci sono tecniche che garantiscono un certo successo? Parlare di un trucco infallibile per tutti è impossibile, ma con un po’ di pratica non è detto che non si riesca a monetizzare e a guadagnare un bel gruzzoletto. Vediamo cosa fare e se c’è la possibilità di avere successo in modo del tutto gratuito.

Come guadagnare con NFT?

Gli NFT, letteralmente Non Fungible Token, sono associati a dei bit di proprietà sia digitale che unica, collegati alla tecnologia blockchain, che li rende riconducibili ad un proprietario. E’ bene sottolineare fin da subito che per poter guadagnare con gli NFT è necessario acquistare o vendere. Esempi pratici sono: l’opera d’arte digitale dell’artista Beeple (70 milioni di dollari), un tweet dell’ex CEO di Twitter Jack Dorsey (poco meno di 3 milioni di dollari) e un video clip di Lebron James mentre schiaccia (200.000 dollari).

In sostanza, per guadagnare con gli NFT si possono provare tre strade ‘diverse’:

creare e vendere criptovalute: investimenti di questo tipo, nella maggior parte dei casi, si rivelano parecchio redditizi.

scegliere un marketplace di NFT: si tratta di un luogo virtuale dove vendere e acquistare Non Fungible Token, come OpenSea, Rarible e Mintable;

creare un NFT su piattaforma: dai video alle fotografie digitali, passando per i meme e i file audio.

Anche se può sembrare semplice, è bene sottolineare che creare un NFT e venderlo non è così automatico. Questo mercato è già pieno di prodotti che non consentono di monetizzare neanche un minimo.

Come guadagnare NFT gratis: è possibile?

Come già sottolineato, guadagnare con gli NFT in modo del tutto gratuito è quasi impossibile. In ogni modo, ricordate che si possono comunque regalare o scambiare Non Fungible Token senza sborsare alcun soldo. Anche in questo caso, il processo di tokenizzazione fa sì che la proprietà digitale sia certificata e unica. Infine, non dimenticate che si possono guadagnare NFT giocando, magari completando delle missioni prestabilite. Qualcuno, ad esempio, sostiene che con i giochi Play2Earn si possano guadagnare anche $ 2000 al mese.

