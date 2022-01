Tina Turner ha recentemente preso casa in Svizzera spendendo più di 70 milioni di euro. Ecco che cosa c’è di tanto speciale nella sua abitazione.

Tina Turner e il marito hanno preso casa in Svizzera e, più precisamente, sul lago di Zurigo.

Si tratta di una proprietà di circa 76mila dollari che si trova proprio sul lago e che, tra le altre cose, comprende un parco di oltre 24mila metri quadrati.

Una scelta che la coppia sembra aver fatto per diversi motivi tra i quali figura anche il Covid.

Com’è la nuova casa di Tina Turner

La famosa cantante e attrice Tina Turner, ha deciso di prendere dimora in Svizzera insieme al marito Erwin Bach.



Tina Turner

La casa comprenderebbe ben dieci edifici ai quali si aggiungono un lago privato, un ruscello, una darsena che da direttamente sul lago di Zurigo ed una piscina. Il tutto è attorniato da un parco di circa 24mila metri quadri.

Una casa che la star ha fortemente voluto in quanto ormai innamorata della Svizzera da anni.

Amore che proprio di recente l’ha portata ad ottenere la cittadinanza consentendole così di passare dalla casa in affitto nella quale viveva ormai da 30 anni e che si trovava nella cittadina di Kushacht ad una tutta sua e nella quale trascorrere ore piacevoli in compagnia del marito.

Cosa c’entra il Covid con la scelta di Tina Turner

Recentemente e proprio in merito all’acquisto della nuova casa, Tina Turner ha ammesso che tra i motivi che l’hanno spinta a comprare casa c’è anche il Covid. La pandemia ha infatti diminuito le opportunità di viaggiare e ciò l’ha portata a scegliere un posto nel quale vivere bene e sentirsi a casa. E visto che la Svizzera è ormai da anni la sua casa del cuore, la scelta è ricaduta in una proprietà che si trova proprio sul lago di Zurigo.

Lei ed il marito, diventeranno tra le altre cose, vicini di casa del tennista svizzero Roger Federer che qualche tempo prima aveva messo gli occhi sulla stessa casa salvo poi scegliere di comprarne una situata un po’ più ad est ma comunque nelle immediate vicinanze.

Riproduzione riservata © 2022 - DG