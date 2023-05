Vi siete mai chiesti dove abita Alessandro Borghese, figlio di Barbara Bouchet, cuoco e conduttore? Vi portiamo nel suo “nido”, attraverso alcuni scorci che ha mostrato sui social…

Nella casa di Alessandro Borghese tutto è divertimento e luce, un regno intimo in cui dominano il bianco e il legno naturale del parquet. Insieme alla famiglia, la moglie Wilma Olivero e le due bimbe, Alexandra e Arizona, vive in uno spazioso e lumino appartamento nel cuore di Milano. Scopriamo come è fatta la casa del famoso chef-conduttore, al timone della fortunata trasmissione 4 ristoranti.

ALESSANDRO BORGHESE

Dove abita Alessandro Borghese: la casa dello chef

Avete mai visto la casa di Alessandro Borghese? Lo chef e conduttore ne ha mostrato alcuni scorci attraverso il suo profilo Instagram, in alcuni video divertenti pubblicati durante l’isolamento per l’emergenza Coronavirus utilizzando l’hashtag Casa Borghese.

Negli spazi mostrati dal figlio di Barbara Bouchet ai suoi follower, dominano il bianco e il legno naturale di un bel parquet chiaro. La zona living è caratterizzata da grossi finestroni che consentono alla luce naturale di riscaldare la casa, al centro un bel tavolo con le sedie verdi e alle pareti decorazioni di vario tipo, come ad esempio il piatto con il disegno di un volto realizzato probabilmente dalle bimbe di Alessandro.

La camera da letto di Borghese

In un divertente video in cui si mostra intento a sistemare il letto, si vede la camera matrimoniale. I colori dominanti sono il bianco delle pareti e il rosso del grosso tappeto che ricopre il pavimento della stanza. Seppur piccola, la camera padronale sembra avere molta luce. Probabilmente grazie ad un gioco ottico creato dall’armadio a specchio, dalla grossa finestra laterale e dal lampadario chandelier.

Una stanza per i giochi all’insegna della creatività

Per la gioia delle figlie di Borghese, in uno dei suoi video, l’amato chef della tv ha condiviso un momento di gioco con le piccole di casa mostrando un nuovo angolo. Si tratta probabilmente della stanza dei giochi dove infatti vediamo un tappeto componibile super colorato, pareti con innumerevoli disegni, un tavolino a misura bambino fucsia e rosa e tantissimi giochi.

Un angolo di natura a casa Borghese

Per la gioia della famiglia, non manca un angolo di natura in cui trascorrere il tempo libero tra sole e divertimento. Anche in questo caso, le immagini arrivano direttamente dai video postati da Borghese sui social, dove si intravede un giardino con tanto di mini parco giochi per le piccole di casa.

Non possono mancare i fornelli, tanto che il cuoco ha allestito un barbecue all’esterno per deliziare la famiglia con gustosissime grigliate sempre all’insegna del sorriso e della buona cucina!

