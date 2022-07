Motori di ricerca alternativi a Google: quali utilizzare se si vuole fare a meno dei servizi del colosso americano.

Ci sono molti tipi differenti di motori di ricerca su internet, e ognuno ha le proprie caratteristiche. Alcune persone preferiscono utilizzare Google, altre preferiscono Yahoo o Bing. Ci sono anche un certo numero di motori di ricerca progettati per trovare tipi specifici di informazioni. Per esempio, ci sono motori di ricerca progettati per trovare solo alcuni siti o file. Scopriamo insieme quali sono le migliori alternative a Big G, il colosso americano che da anni ha il predominio in questo settore.

I migliori motori di ricerca alternativi a Google

Esistono diversi motori di ricerca che si possono considerare “alternativi”. Questi non sono così popolari come Google, Yahoo, o Bing, ma possono essere una grande alternativa se sei alla ricerca di qualcosa di specifico.

Possiamo citare tra questi DuckDuckGo, WolframAlpha, e StartPage. Il primo è un motore di ricerca progettato per proteggere la tua privacy. Non traccia la tua cronologia di ricerca e non memorizza nessuna delle tue informazioni personali.

StartPage è un altro motore di ricerca progettato per proteggere la tua privacy. Vero, usa il motore di ricerca di Google per fornire risultati, ma proprio come DuckDuckGo non traccia la tua cronologia di ricerca e non memorizza nessuna delle tue informazioni personali.

WolframAlpha è invece un motore di ricerca differente anche nell’utilizzo, progettato per rispondere a domande specifiche. Può essere usato per trovare informazioni su matematica, scienza, storia, e una varietà di altri argomenti.

I motori di ricerca più sicuri

Uno dei segreti del successo di Google è che è uno dei motori di ricerca più affidabili. Ha un enorme indice di siti web e pagine, e i suoi risultati sono generalmente accurati. Google utilizza anche una varietà di filtri per assicurarsi che i suoi risultati non siano contaminati da siti web fasulli o spam.

Un altro popolare motore di ricerca è Yahoo. Per molti anni è stato utilizzato più del suo principale competitor ed è conosciuto per fornire risultati di ricerca precisi. Oltre a questi due giganti, vantano un buon grado di sicurezza anche motori di ricerca come Bing, AOL e Ask.com.

Bing è l’alternativa numero uno a Google?

Ci sono molte differenze tra Bing e Google, ma la più grande è che il primo è un motore di ricerca e basta, mentre il secondo è un motore di ricerca più tante altre cose. Di proprietà di Microsoft, Bing possiede mappe e poche altre funzioni extra con cui aiutare l’utente nella propria esperienza.

Google, al contrario, è un motore di ricerca che propone anche un servizio di email e tante altre funzionalità extra. Quindi, la scelta su quale dei due utilizzare, dipende solo dalle tue esigenze. Se hai bisogno di una suite completa, Big G soddisferà le tue esigenze. Ma se hai bisogno solo di un motore di ricerca affidabile, Bing ha poco o nulla da invidiare al principale competitor.

